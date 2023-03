2K Games e Lego insieme per un open world di corsa a base di mattoncini

2K e Lego Group hanno annunciato Lego 2K Drive, gioco tripla A di guida ed avventura che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 19 maggio 2023. Sviluppato da Visual Concepts, Lego 2K Drive si svolge in un vasto mondo aperto dove i giocatori possono costruire qualsiasi veicolo, guidare ovunque e diventare una leggenda delle corse. Lego 2K Drive sarà la prima uscita di una partnership multi-titolo tra 2K e Lego Group per lo sviluppo di giochi Lego. Inoltre, una collaborazione con l’azienda di supercar e hypercar McLaren Automotive porterà nel gioco la McLaren Solus GT e la McLaren F1 LM, appena rilasciate in un set doppio di mattoncini Lego Speed Champions per celebrare i 60 anni dalla fondazione della McLaren da parte del pilota e ingegnere Bruce McLaren.

“I videogiochi sono da tempo un modo importante per i nostri fan di sperimentare la magia del Lego System-in-Play, e la solida esperienza di 2K nel fornire titoli innovativi e di qualità per un’ampia gamma di pubblico li rende il partner perfetto per creare i prossimi iconici giochi Lego AAA”, ha dichiarato Remi Marcelli, Head of Lego Game. “A partire da LEGO 2K Drive, non vediamo l’ora che i fan sperimentino una nuova versione che si basa sull’umorismo e sul divertimento che i fan si aspettano da Lego”. “Vista la storia del marchio Lego, eravamo consapevoli della responsabilità che avevamo nei confronti dei nostri partner e dei fan di lunga data dei giochi LEGO, pur pensando a come portare qualcosa di nuovo e unico in un titolo LEGO”, ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts.