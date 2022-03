2K Games pubblicherà il 10 giugno The Quarry per PS5, PS4, Xbox e PC. Si tratta di un videogioco horror incentrato sulla narrazione e sviluppato da Supermassive Games, lo studio responsabile della serie The Dark Pictures Anthology. In The Quarry ogni scelta effettuata avrà una conseguenza sulla storia del gioco, che vede come protagonisti un gruppo di adolescenti in un campo estivo. Non manca assolutamente nulla di ciò che caratterizza i film dell’orrore di questo filone, a cominciare da inquietanti figuri del posto e mostri assetati di sangue. Nel gioco dovremo interpretare tutti e nove i responsabili del campo estivo, e ogni snodo narrativo influenzerà il seguito dell’avventura. Sarà possibile anche giocare online, con le decisioni che verranno prese tramite un sistema di votazione, e in due in co-op locale.