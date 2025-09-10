27TIMES9: la nuova band alienpunk che conquista l’Italia

Nati nell’agosto 2023 in provincia di Milano, i 27TIMES9 si stanno affermando come una delle band emergenti più interessanti della scena musicale alternativa italiana. Il gruppo è formato dalla voce potente e magnetica di Lily Waterfull e dalla versatilità di Ayron TheDark, polistrumentista, corista e produttore.

La band si definisce “alienpunk”, mescolando pop punk californiano, elettronica, easycore e influenze dark. Il risultato è un sound che unisce energia e mistero, creando un’esperienza sonora unica. Il debutto ufficiale avviene con il singolo S.O.S., che attira subito l’attenzione, portando a una rapida ascesa.

I 27TIMES9 partecipano a vari eventi, tra cui il contest “Listen To My Band” su Canale Italia e l’EmoNight Milano, oltre a esibirsi su RockerTv. Dopo la vittoria del contest, il singolo estivo DRAMA BIZ viene distribuito da Top Records. La band apre anche acusticamente al BayFest di Igea Marina, condividendo il palco con nomi storici come Millencolin e Luca “Didi” Cavallotti, ex Lacuna Coil.

Nell’autunno 2024, il gruppo continua a esibirsi in diverse location milanesi, come l’Alcatraz e il Rock’n Roll, ampliando la propria fanbase. A gennaio 2025, i 27TIMES9 annunciano l’uscita di due singoli in italiano con Indaco Records, segnando una nuova fase della loro carriera.

Attualmente, la band sta lavorando al nuovo album Exo77, previsto per l’uscita nel 2025. Questo progetto promette sonorità ancora più dark ed easycore, pur mantenendo l’inconfondibile stile alienpunk dei 27TIMES9.