250 invitati e dettagli da sogno, ecco dove

Francesca Brienza e Rudi Garcia hanno celebrato il loro matrimonio a Roma il 1° maggio 2025, dopo un’unione civile a Cannes. La cerimonia religiosa si è svolta nella storica chiesa di San Luigi dei Francesi, vicino a Piazza Navona, alla presenza di amici e familiari. Durante la celebrazione, gli sposi sono stati accolti da petali bianchi e applausi calorosi, sottolineando un momento di grande gioia.

Successivamente, la coppia ha dato il via a un ricevimento esclusivo a Villa Miani, un luogo rinomato per il lusso e la raffinatezza, con circa 250 invitati tra cui volti noti del calcio e dello spettacolo, come Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti. Francesca ha indossato un abito da sposa di Antonio Riva, caratterizzato da maniche lunghe in tulle ricamato e un colletto alto in pizzo, mentre Rudi ha optato per un completo blu scuro con papillon bianco.

Francesca e Rudi avevano già ufficializzato la loro unione a gennaio a Cannes, e il matrimonio a Roma ha rappresentato un modo per condividere la propria gioia con un pubblico più ampio. Il loro amore è nato nel 2014 a Trigoria, durante la carriera di Rudi come allenatore della Roma. Dopo la nascita della figlia Sofia nel 2023, hanno deciso di sposarsi.

Francesca è una nota giornalista sportiva, che ha lavorato per Roma TV, e Rudi, nato nel 1964, è attualmente l’allenatore della Nazionale belga. La loro storia d’amore è caratterizzata dalla riservatezza e dall’eleganza, riflettendo un legame solido e autentico, celebrato in una delle location più esclusive di Roma, Villa Miani.