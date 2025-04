25 aprile, la provocazione di CasaPound: “Deve essere abolito”

“Hanno ragione gli antifascisti quando dicono che il 25 aprile non può essere festeggiato con sobrietà. La liberazione, come segno rosso sul calendario, va proprio abolita”. Così CasaPound Italia lancia una provocazione in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione, annunciando un corteo per il 17 maggio a La Spezia. Il movimento invita “tutti quegli italiani che non festeggiano il 25 aprile e che forse sono i soli realmente liberi”.

Secondo CasaPound, il 25 aprile rappresenta una ricorrenza che coinvolge una parte sempre più piccola e ideologizzata della popolazione italiana, promuovendo odio e divisione. Propongono quindi di abolire questa celebrazione e tornare a commemorare date storiche come il 4 novembre, vista como l’unica vittoria italiana, contrapposta alla guerra civile ancora presente nelle narrazioni antifasciste. Gianluca Iannone, leader del movimento, critica l’antifascismo, considerandolo un collante per una sinistra che sarebbe distante dalla realtà degli italiani e dalle vere questioni da affrontare, come l’immigrazione incontrollata.

CasaPound sostiene la necessità di un movimento radicale che non accetta compromessi, specialmente riguardo alla questione dell’immigrazione, risolvibile con la remigrazione degli immigrati irregolari. Inoltre, punta a un’Europa che diventi una potenza mondiale, libera dall’influenza di Washington e Mosca. Il corteo del 17 maggio a La Spezia avrà come obiettivi le parole d’ordine “remigrazione ed Europa potenza”, in una città simbolo del Futurismo e dell’innovazione militare.