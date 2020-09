Ligabue, Buon compleanno Elvis: le canzoni e i segreti del celebre album del cantautore emiliano, uno dei dischi più importanti e amati della sua carriera.

Dieci dischi di platino in Italia (oltre un milione di copie vendute), 70 settimane in hit-parade, con primo posto al debutto. Bastano questi pochi numeri per fare di Buon compleanno Elvis uno degli album più importanti nella carriera di Ligabue. Al quinto lavoro discografico, il rocker di Correggio riuscì nel 1995 a rendere finalmente la sua musica un fenomeno di massa, con un successo che dura ancora oggi. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questo storico album.

Ligabue, Buon compleanno Elvis: la storia

Nella carriera del Liga, Buon compleanno Elvis segnò una svolta. Fu infatti il primo registrato dall’artista senza i Clan Destino, la band dei suoi esordi, ma insieme a La banda, ovvero il nome con cui erano stati soprannominati i membri del gruppo di spalla dell’artista. Fu inoltre il primo prodtto da Fabrizio Barbacci. Gli ingredienti per una svolta c’erano tutti. L’artista passò infatti a un rock di stile americano, blueseggiante, con armonie e melodie raramente portate nel mainstream italiano.

Luciano Ligabue

Ovviamente il titolo cita quell’Elvis Presley che proprio in quell’anno avrebbe compiuto 60 anni. Una coincidenza particolare per il Liga, che fece di Elvis il simbolo del rock in generale.

Buon compleanno Elvis: la tracklist

Presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre per Rolling Stone Italia (alla posizione numero 11), il disco è ancora oggi il più venduto nella carriera del Liga, grazie anche al successo di singoli come Certe notti.

Di seguito la tracklist:

Lato A

1 – Vivo morto o X

2 – Seduto in riva al fosso

3 – Buon compleanno, Elvis!

4 – La forza delal banda

5 – Hai un momento, Dio?

6 – Rane a Rubiera blues

7 – Certe notti

Lato B

1 – Viva!

2 – I “ragazzi” sono in giro

3 – Quella che non sei

4 – Non dovete badare al cantante

5 – Un figlio di nome Elvis

6 – Il cielo è vuoto o il cielo è pieno

7 – Leggero

Di seguito il video ufficiale di Certe notti: