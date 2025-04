25 anni di ambasciatori del cuore in nome di Francesca

Spiagge bianche, mare cristallino e resort di lusso sono solo l’apparenza della Repubblica Dominicana, dove si nascondono storie di povertà e sofferenza. Nei territori interni, molti haitiani, fuggiti dalla guerra civile nel loro Paese, lavorano nelle piantagioni di canna da zucchero, spesso ridotti in schiavitù. I loro figli, chiamati “las palomas”, sono invisibili, privi di documenti e diritti, e non possono accedere a scuola o cure mediche. Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava – Nph Italia, lavora per dare a queste persone una nuova identità e un futuro migliore.

Attualmente, la Fondazione sta ospitando l’attore Raoul Bova, che partecipa a un viaggio benefico per celebrare 25 anni di impegno. Rava riflette su come la sua motivazione, ispirata dalla perdita della sorella nel 1999, continui a guidarla. “Spero che lo stesso spirito ci accompagni nei prossimi anni”, afferma Rava. Raoul Bova, volontario da anni, ha anche contribuito a progetti contro l’abbandono neonatale.

La realtà dei bambini dominicani è dura; molti vivono in estrema povertà, guadagnando meno di 10 dollari al mese. La Fondazione mira a fornire loro un’istruzione e opportunità lavorative per costruire un futuro. “Molti ex ragazzi tornano a contribuire”, spiega Rava, evidenziando il ciclo di gratitudine e aiuto reciproco.

Si organizzano anche viaggi di volontariato, dove i partecipanti possono lavorare e giocare con i bambini. Questi progetti sono un modo per costruire legami e trasferire conoscenze. Dopo 25 anni, la Fondazione ha creato una rete di “ambasciatori del cuore”, persone pronte a cambiare il mondo attraverso l’adozione a distanza e l’impegno comunitario.