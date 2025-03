24ª Sagra della seppia a Pinarella

Dal 17 al 23 marzo, a Pinarella di Cervia, si svolgerà la Sagra della Seppia, un evento tradizionale che segna l’inizio della stagione primaverile. La festa celebra la cucina marinara, proponendo piatti tipici ricchi di profumi e sapori. Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere dal lunedì alla domenica, mentre nel fine settimana, sabato e domenica, sarà disponibile anche a pranzo. Le serate saranno animate da musica, balli e intrattenimento per tutti i partecipanti.

In concomitanza con la Sagra della Seppia, nei giorni del fine settimana avrà luogo la Fiera di San Giuseppe, che si terrà in Via Tritone e offrirà spettacoli, intermezzi musicali e un tradizionale mercatino. Questo aspetto renderà l’evento ancora più vivace e coinvolgente, invitando visitatori e residenti a partecipare a diverse attività.

La location principale di questo evento è Viale Tritone, 31 a Cervia (Pinarella), e si svolgerà dal 17 al 23 marzo 2025. Alcuni eventi all’interno della manifestazione potrebbero richiedere un contributo economico. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, è possibile visitare il sito ufficiale del turismo del Comune di Cervia.

La Sagra della Seppia rappresenta un’importante opportunità per gustare la tradizione culinaria locale e per trascorrere del tempo in compagnia, grazie alle varie forme di intrattenimento e agli eventi collaterali che animeranno le giornate.