24 Ore di Le Mans 2025: Cronaca Diretta e Risultati Live

24 Ore di Le Mans: Tutto Pronto per la Gara

Oggi si svolge la 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans, con il via fissato per le 16:00. L’evento rappresenta il culmine del calendario endurance ed è atteso con grande entusiasmo da appassionati e team.

Informazioni Chiave sulla Gara:

Gomme Disponibili: 56 Hypercar, 60 LMP2, 56 LMGT3.

56 Hypercar, 60 LMP2, 56 LMGT3. Tempi Minimi di Guida: 6 ore per piloti Bronze e Silver nelle categorie LMP2 e LMGT3; massimo 14 ore in totale.

6 ore per piloti Bronze e Silver nelle categorie LMP2 e LMGT3; massimo 14 ore in totale. Regole sulla Safety Car: Previste 3 Safety Car, con regole specifiche per la chiusura della pit lane post-intervento.

Previste 3 Safety Car, con regole specifiche per la chiusura della pit lane post-intervento. Slow Zone e Full Course Yellow: Velocità limitata a 80 km/h in determinate aree, la pit lane sarà chiusa durante il Full Course Yellow, eccetto per emergenze.

Situazione Meteorologica:

Dopo giorni di temperature elevate, oggi il clima prevede un abbassamento delle temperature, con massime attese attorno ai 25°C e cieli nuvolosi. Per domenica, le temperature dovrebbero scendere ulteriormente a circa 24°C, con un’umidità che raggiungerà l’84% nella notte.

Competizione e Favoriti:

La competizione è aperta, particolarmente nella categoria Hypercar, con Cadillac in pole position. Al via, le scuderie Porsche, Ferrari, BMW, Toyota e Alpine si contendono il podio, ed è prevista una gara intensa, facilitata dalla mancanza di pioggia.

Per i dettagli della corsa, sarà disponibile una cronaca testuale in diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: paddocknews24.com