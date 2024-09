24 ore con il ciclone Boris

Oggi in Italia si registra un maltempo significativo a causa del ciclone Boris, che sta causando pioggia e freddo. Stando alle previsioni, giovedì 19 settembre, l’Emilia Romagna e le Marche sono le regioni più colpite, con allerta meteo rossa e preoccupazione per il livello dei fiumi. Sono attesi nubifragi nelle zone appenniniche e temporali potrebbero diffondersi anche verso le regioni meridionali, in particolare sul versante tirrenico. Le precipitazioni saranno abbondanti in Emilia Romagna e Marche, con accumuli previsti tra 80 e 90 millimetri che, sommati alle piogge precedenti, potrebbero superare i 150 millimetri in 48 ore.

In Romagna, l’allerta meteo si combina con un allarme rosso per rischio idrogeologico e idraulico, che varia in arancione in alcune aree. Anche parti delle Marche, della Puglia e della Toscana sono sotto allerta. Inoltre, si estende l’allerta gialla per temporali in numerose regioni italiane, dall’Abruzzo alla Basilicata, fino alla Calabria e alla Campania.

A Bologna, le scuole sono chiuse oggi per precauzione a causa della criticità idrogeologica. L’attività didattica è sospesa, eccetto per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole primarie. Il Comune ha annunciato un monitoraggio costante delle strutture e la possibilità di chiusure mirate se necessarie. Le aziende sono invitate a favorire lo smart working e i parchi sono stati chiusi per precauzione.

In Toscana, si prevede una giornata difficile, specialmente nelle zone nord-orientali. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta arancione per il rischio idrogeologico, mentre nelle aree limitrofe vige un codice giallo. Le piogge intense interesseranno principalmente le zone appenniniche al mattino, con un possibile miglioramento nel pomeriggio.

La Campania ha prorogato l’allerta per temporali fino alle 6 di venerdì 20 settembre, segnalando tempo instabile con possibile grandine e allagamenti a causa della vulnerabilità dei territori. Anche la Sicilia è sotto allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, con precipitazioni sparse che si attendono da isolate a moderate.

L’instabilità meteorologica segna quindi un autunno difficile per diverse regioni italiane, con avvisi e precauzioni in atto per la sicurezza dei cittadini.