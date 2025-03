23 giorni di sole al mese: la città più soleggiata d’Italia è il luogo perfetto per celebrare la Giornata mondiale della meteorologia

Catania, situata ai piedi dell’Etna con il Mar Ionio che ne mette in risalto i palazzi barocchi, è una delle città più soleggiate d’Italia, con una media di 273 ore di sole al mese. Questo clima privilegiato la rende ideale per visitare la città durante la Giornata Mondiale della Meteorologia il 23 marzo. Gli inverni miti e le estati calde la rendono una meta perfetta per gli amanti del sole. Passeggiando lungo la Via Etnea, si possono ammirare edifici in pietra lavica e balconi barocchi, segno di una ricca storia culturale. Il paesaggio è dominato dall’Etna, che in primavera si veste di verde e offre panorami mozzafiato, con il mare da un lato e i crateri dall’altro.

Catania, con le sue scogliere vulcaniche e il lungomare incantevole, è un’alternativa affascinante per visitare anche Acitrezza e Aci Castello. La città ha subito trasformazioni significative nel corso dei secoli, dalla fondazione greca fino alle dominazioni romane, arabe e normanne. Dopo l’eruzione dell’Etna del 1669 e il terremoto del 1693, Catania è stata ricostruita in stile barocco, dando vita a un patrimonio architettonico straordinario.

Piazza Duomo è il cuore della città, con la Cattedrale di Sant’Agata e la Fontana dell’Elefante, simbolo di Catania. Non si può visitare Catania senza assaporare la sua cucina, dal pesce fresco al mercato della Pescheria a piatti tradizionali come la pasta alla Norma. Con la bellezza primaverile che caratterizza la città, Catania rappresenta una scoperta imperdibile per chi desidera esplorare la Sicilia, rappresentando una perla che continua ad affascinare visitatori da tutto il mondo.