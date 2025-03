21 SAVAGE in Italia: concerto unico il 9 luglio 2025 a Lido di Camaiore [Dettagli e biglietti]

Il 9 luglio 2025, 21 Savage si esibirà al Parco Bussoladomani per l’unico concerto italiano del suo tour. Dopo un 2023 da record, che lo ha visto protagonista con Drake nell’‘It’s All A Blur Tour’, incassando oltre 100 milioni di dollari e ottenendo otto date sold out a Londra, 21 Savage ha affermato il suo status di hitmaker. Il suo terzo album, american dream, è debuttato al primo posto della Billboard 200, mantenendo la vetta per due settimane. Con undici nomination ai GRAMMY e una vittoria nel 2020 per il brano Best Rap Song, il rapper di Atlanta continua a essere una delle voci più influenti della scena urban internazionale.

Il Parco Bussoladomani, con la sua scenografia naturale che si affaccia sul mare, sarà il luogo ideale per questo concerto imperdibile. La Versilia in estate, insieme alla brezza marina e all’energia di 21 Savage, promette di offrire al pubblico italiano una serata indimenticabile.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, gli interessati possono visitare il sito ufficiale di 21 Savage e il suo profilo Instagram.