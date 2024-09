20enne investito e ucciso dopo una lite a Marano di Napoli

Il 15 settembre 2024, un giovane di 20 anni, Corrado Finale, è stato investito e ucciso a Marano di Napoli dopo una violenta lite. L’incidente è avvenuto nella notte quando i carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti in via del Mare per un incidente stradale. Oltre alla vittima, un suo amico di 18 anni è rimasto ferito. Nel pomeriggio seguente, le forze dell’ordine hanno identificato il possibile investitore, un coetaneo della vittima, che attualmente si trova in caserma per ulteriori accertamenti.

I carabinieri stanno ora aspettando indicazioni dall’autorità giudiziaria, mentre le indagini si concentrano sull’ipotesi di omicidio volontario, scaturita dalla lite precedentemente avvenuta tra i due gruppi di giovani. Le circostanze che hanno portato all’incidente rimangono in fase di approfondimento, con l’obiettivo di chiarire esattamente cosa sia accaduto prima e dopo l’investimento. Le autorità locali sono in allerta e la comunità è scossa per questo drammatico evento.