2025: Destinazioni da Scoprire e Trend nel Turismo Viaggi

Il mercato dei viaggi continua a mostrare segni di vitalità e trasformazione. Nel 2025, Mappamondo si prepara a consolidare i suoi risultati, puntando sulla qualità e sull’assistenza alle agenzie di viaggio.

Francesco Maio, direttore commerciale del tour operator, ha rivelato che la stagione estiva si presenta con buoni risultati, mantenendo i livelli dell’anno precedente. Dopo una primavera promettente, anche settembre mostra un incremento nelle prenotazioni. Le principali destinazioni in voga includono la Thailandia, il Vietnam e le Filippine in Oriente, e in America Latina, il Brasile e il Perù si affermano come scelte popolari tra i viaggiatori.

Tuttavia, alcune aree stanno vivendo una fase di rallentamento. Il Giappone, dopo un periodo di crescita, mostra segnali di flessione a causa dell’overtourism e dell’innalzamento dei costi. Anche nella regione del Pacifico, Australia e Polinesia registrano un calo, in parte dovuto alla diminuzione dei viaggi di nozze.

Per i mesi a venire, Mappamondo ha lanciato diverse offerte per il Capodanno 2026, con tour in Argentina, Brasile, Dubai e altre destinazioni. Inoltre, la linea Shiruq, dedicata a viaggi culturali, sta ottenendo buoni risultati. Attraverso un’attenta pianificazione degli itinerari, l’offerta si arricchisce di esperienze autentiche, con viaggi in Indonesia, Algeria, Nepal e altri luoghi affascinanti.

Infine, sta emergendo un forte interesse per i viaggi di gruppo, spesso con guida esperta, evidenziando una crescente ricerca di socializzazione tra i viaggiatori. Mappamondo continua a investire nel supporto alle agenzie di viaggio, elemento chiave della sua strategia commerciale.