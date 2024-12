2025, cosa sperano i giovani per il futuro

Le migliori opportunità lavorative, la salute e le relazioni personali sono le principali speranze dei giovani per il futuro. Secondo l’ultima rilevazione dell’Indice di Fiducia, condotta dal Consiglio Nazionale dei Giovani, il 55% dei giovani italiani si dichiara ottimista riguardo al nuovo anno, nonostante una leggera flessione nella speranza e le difficoltà economiche. Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio, sottolinea che, sebbene i sentimenti positivi abbiano raggiunto il picco in estate, ci sia stata una diminuzione della speranza e un aumento dell’amarezza e della preoccupazione nel corso dei mesi.

La speranza è scesa al 17%, mentre l’amarezza è aumentata al 15%. I giovani indicano chiaramente che, nonostante le difficoltà, desiderano miglioramenti nel mondo del lavoro e dell’istruzione, insieme a una maggiore attenzione da parte delle istituzioni alla salute e all’occupazione. Questa generazione ha affrontato molte crisi economiche e sociali e cerca un impegno per la risoluzione dei conflitti internazionali, oltre a una maggiore attenzione alle transizioni digitale ed ecologica, viste come opportunità per acquisire nuove competenze e orientare le scelte professionali.

L’indagine rivela che i giovani auspicano un miglioramento nelle opportunità lavorative (49%), nella propria salute (41%) e nelle relazioni personali (31%). Richiedono un maggiore impegno istituzionale nelle aree della sanità (30%) e del lavoro, così come nella risoluzione dei conflitti internazionali, nell’istruzione, nell’ambiente e nella digitalizzazione. Tuttavia, non si possono ignorare le preoccupazioni per l’incertezza economica e lavorativa. L’Indice di Fiducia ha mostrato una leggera flessione, attestandosi al 68,1%, a causa dell’aumento di sentimenti di amarezza e paura, spesso influenzati da eventi globali come conflitti e guerre.

Solo il 31% dei giovani considera adeguati gli stipendi, mentre l’85% crede che un lavoro stabile conferirebbe sicurezza nelle diverse fasi della vita. Inoltre, il 91% degli intervistati afferma che per completare gli studi, un giovane dipende dalle condizioni economiche della propria famiglia. Questa situazione evidenzia come, in un contesto di instabilità e cambiamenti, sia fondamentale puntare su un futuro migliore, responsabilità che ricade su tutta la società. Le speranze dei giovani rappresentano una spinta per il cambiamento e necessitano di attenzione e impegno per poter realizzare concrete aspirazioni.