2025: 10 domande per l’anno che verrà

Il 2024 si chiude con numerose incognite che influenzeranno il 2025. Le notizie recenti, come l’arresto della giornalista Cecilia Sala in Iran e i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, intensificano le crisi attuali. In Italia, il governo di Giorgia Meloni affronta tensioni interne mentre il Partito Democratico (Pd) cerca di costruire un’alternativa credibile. L’economia mostra contraddizioni, con dati positivi che non riflettono la realtà delle condizioni di vita, sia in Italia che in Europa.

1. L’arresto di Cecilia Sala ha complicato la diplomazia italiana, chiedendo negoziazioni delicate per riportare la giornalista a casa.

2. La guerra in Ucraina, che dura dal febbraio 2022, resta irrisolta, con Kiev incapace di riconquistare i territori occupati e Mosca in difficoltà economiche. L’elezione di Donald Trump potrebbe stimolare un processo di pace, ma con incognite sugli equilibri futuri.

3. La situazione in Medio Oriente è critica, con continuazioni di conflitti e una crisi umanitaria a Gaza. La tensione globale riguardo alla questione palestinese richiede soluzioni pacifiche.

4. Il possibile crollo del regime di Assad in Siria aumenta il rischio di terrorismo islamista, riaccendendo timori dopo una fase di apparente stabilizzazione.

5. Il governo Meloni appare stabile ma deve gestire i conflitti interni tra le forze politiche alleate, come Lega e Forza Italia, sollevando interrogativi su futuri rimpasti.

6. Le relazioni tra Pd e Cinquestelle sono fragili, e costruire un’alternativa credibile di centrosinistra si presenta difficile, complice l’instabilità interna e l’implosione del Terzo Polo.

7. L’anno prossimo potrebbe portare riforme significative, come l’autonomia differenziata e il premierato, ma la loro realizzazione dipenderà dagli equilibri politici.

8. La riduzione del ruolo dello stato sociale in sanità e istruzione preoccupa, evidenziando la necessità di politiche che supportino i servizi pubblici essenziali.

9. L’andamento del PIL italiano, previsto in crescita ridotta allo 0,5%, anticipa una stagnazione, complicata da crisi in altri paesi europei come la Germania.

10. La crisi del settore automotive, causata da regole green e scelte industriali sbagliate, pone sfide per la sua sostenibilità e potrebbe avere gravissime ripercussioni sociali se non affrontata adeguatamente.