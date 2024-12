2024: L’Anno della Crescita e dell’Elettrico, Un Nuovo Entusiasmante Capitolo

Si sta chiudendo un anno di importanti sviluppi per Ferrari, con risultati finanziari eccellenti e una crescita del brand in tutte le sue componenti, come sottolineato dal presidente John Elkann. Tra i principali successi del 2024, spicca il piano di lanci e la presentazione della nuova supercar, la F80, che ha suscitato entusiasmo tra i clienti e ampliato la gamma di prodotti. Elkann ha evidenziato che la forza del portafoglio ordini e l’aumento delle personalizzazioni confermano il successo delle loro vetture sportive.

Il percorso di elettrificazione rappresenta un capitolo nuovo ed emozionante per Ferrari. Elkann ha annunciato la costruzione dell’e-building a Maranello, un impianto all’avanguardia dove verrà sviluppata la prossima generazione di Ferrari e i componenti elettrici. La Ferrari elettrica, secondo Elkann, garantirà le straordinarie emozioni di guida tipiche del marchio, mantenendo l’impegno nella produzione di modelli a combustione interna e ibridi.

La stagione è stata positiva anche nel Motorsport, con il team Ferrari che ha onorato lo spirito racing del marchio. Elkann ha ricordato le vittorie in gare iconiche sia nel Mondiale FIA WEC che in Formula 1, in particolare il 1 settembre, giorno in cui sono state conquistate vittorie ad Austin e Monza. La Ferrari si è affermata alla 24 Ore di Le Mans per il secondo anno consecutivo e ha ottenuto risultati significativi con la 296 GT3 alla 24 Ore di Daytona. Anche in Formula 1, Ferrari ha lottato per il titolo Costruttori fino alla fine, celebrando successi memorabili al GP di Monaco, Monza e Austin, e trionfi in altre gare da parte dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il lifestyle Ferrari ha attratto un pubblico sempre più vasto, con i musei di Maranello e Modena che hanno registrato il maggior numero di visitatori di sempre. La moda ha visto un crescente consenso per le capsule collection presentate durante la Settimana della Moda di Milano. Il presidente Elkann guarda con ottimismo ai progetti futuri, inclusa la prima Ferrari elettrica e un team di Formula 1 rinnovato. Nel secondo semestre del 2025, sarà presentato un nuovo piano strategico che sottolineerà l’impegno verso innovazione, esclusività e sostenibilità entro il 2030.