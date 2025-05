2024: Chi Ha Battuto Billie Eilish?

È morto Werenoi, rapper francese di 31 anni, il cui decesso è avvenuto in ospedale, con circostanze ancora sconosciute. Solo alcuni giorni prima, erano circolate voci su un suo presunto coma. Cresciuto a Montreuil, nell’Île-de-France, da una famiglia di origini camerunensi, Werenoi si distingueva per la sua riservatezza e la preferenza a comunicare attraverso la musica piuttosto che in interviste.

Il suo vero nome era Jérémy Bana Owona. La conferma della sua morte è arrivata dal suo produttore, che ha espresso il suo dolore sui social.

La carriera di Werenoi è stata rapida e intensa: dal debutto nel 2021, ha pubblicato sei album in quattro anni, raggiungendo vertici significativi nel panorama del rap francese. Già con gli album “Telegram” (2022) e “Carré” (2023), ha ottenuto riconoscimenti con classifiche al primo posto e dischi d’oro. Nel 2023, la sua affermazione è continuata con i singoli “Laboratoire” e “Chemin d’or”, che hanno superato i 50 milioni di stream. Con “Pyramide” (2024), è diventato l’artista più venduto in Francia, mentre il suo ultimo lavoro, “Diamant Noir”, è uscito ad aprile 2025, conquistando rapidamente la vetta delle classifiche.

Werenoi è stato premiato ai Flammes, venendo riconosciuto come “rivelazione maschile dell’anno” nel 2023 e per “album dell’anno” nel 2025. Ha collaborato con artisti di spicco come Aya Nakamura e Gims.

La sua musica, che trattava temi legati alla strada, ha suscitato un ampio cordoglio da parte di fan, artisti e celebrità, unendosi al lutto per la scomparsa del rapper.

