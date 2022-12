2022, l'anno della verità per PlayStation 5

PlayStation 5 è stata lanciata nel novembre 2020 non senza qualche difficoltà: in pieno lockdown mondiale e con le scorte di chip in difficoltà per tutto il periodo successivo, PS5 è presto diventata l’oggetto del desiderio introvabile per i videogiocatori. Nonostante questo, Sony è riuscita a piazzare 25 milioni di PlayStation 5 dal lancio (dati dello scorso novembre). La macchina ha venduto 3,3 milioni di pezzi nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2022, si tratta dello stesso numero di console spedite nel corso dello stesso periodo nel 2021. Quest’anno è stato il più significativo per la console: sia per l’uscita di titoli molto attesi, sia per l’arrivo di accessori e più console nei negozi. Le scorte, sensibilmente maggiorate, hanno permesso a più giocatori di mettere le mani sul nuovo hardware, che quest’anno ha ospitato diversi momenti indimenticabili. Ripercorriamo i più importanti.

Cover ufficiali, una botta di colore per PS5

Dopo l’uscita dei controller colorati, nel corso dell’anno sono arrivate anche le cover ufficiali per la console. Il bianco austero della PS5 può essere quindi modificato in cinque nuove tonalità dai nomi altisonanti: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Più avanti ne è stata lanciata una extra in fantasia camo, accompagnata da cuffie e DualSense a tema. È la prima volta che una console Sony è così tanto modificabile nell’aspetto: anche la PS4 originale era dotata di cover intercambiabile, ma queste faceplate per PS5 cambiano davvero l’aspetto della console.

DualSense Edge, il controller da grandi

Il DualSense è già un grande controller: il vecchio pad PlayStation è stato completamente rivoluzionato e già impugnandolo si può notare come sia più ergonomico e solido. Il sistema di vibrazione aptico è un tocco di classe che cambia le regole del gioco, ma nel corso dell’anno Sony si è spinta oltre e, proprio come la rivale Microsoft, ha lanciato un nuovo controller per chi gioca a livello pro. DualSense Edge è completamente personalizzabile, a cominciare dagli stick analogici intercambiabili fino ai tasti extra sul retro, che possono essere programmati. Il controller può mantenere in memoria diversi profili per diversi giocatori. Costa 239 euro.

Pulse 3D, l’accessorio fondamentale in nuovi colori

Una delle caratteristiche fondamentali di PS5 è l’introduzione dell’audio 3D, che permette di percepire il suono provenire da diversi punti, entrando a far parte del gameplay. A 99 euro, le cuffie Sony Fulse 3D si sono rivelate da subito la scelta migliore per apprezzare questa funzione: leggere ed ergonomiche, hanno riscosso un ottimo successo e sono state riproposte da Sony prima in nero e poi in colorazione camo.

Stray, il gatto che ha conquistato il mondo

Sviluppato dai francesi di BlueTwelve Studio, Stray ha vinto ai Game Awards 2022 come miglior gioco indie dell’anno e si tratta di una delle esclusive PS4 e PS5 più importanti. Nella nostra recensione abbiamo descritto come, seppur breve, il gioco è impreziosito da un gameplay godibile e da una direzione artistica eccezionale.

La rivoluzione resurrezione di PlayStation Plus

In risposta al Game Pass di Microsoft, nel 2022 Sony ha rivoluzionato il suo servizio in abbonamento PlayStation Plus, indispensabile per giocare online ma ora anche ricco di videogiochi inclusi da giocare in streaming e scaricare. Il servizio offre tre diversi tipi di abbonamento e sostituisce definitivamente PlayStation Now, la collection di titoli da scaricare e giocare in streaming su PS4 e PS5. PlayStation Plus Essential offre due giochi scaricabili al mese (per PS4 e PS5), sconti esclusivi, archiviazione nel cloud e accesso al multigiocatore online. Costa 8,99 euro al mese, 24,99 euro ogni tre mesi o 59,99 euro all’anno. PlayStation Plus Extra offre tutti i vantaggi del piano Essential e include fino a 400 giochi PS4 e PS5. I giochi disponibili con il piano Extra possono essere scaricati per giocare. Il prezzo è 13,99 euro al mese, 39,99 euro ogni tre mesi e 99,99 euro all’anno. Infine, PlayStation Plus Premium include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra i quali: giochi PS3 disponibili tramite streaming in cloud, un catalogo di classici da PS, PS2 e PSP in streaming e download, accesso in streaming ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4, versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Il costo è 16,99 euro al mese, 49,99 euro ogni tre mesi e 119,99 euro all’anno.

Gran Turismo 7 senza rivali

Gli sviluppatori di Polyphony Digital hanno festeggiato i 25 anni della saga con l’episodio di Gran Turismo più completo di sempre, uscito quest’anno su PS4 e PS5. Come abbiamo spiegato nella nostra recensione, la varietà delle ambientazioni e delle piste è notevole, e le auto sono riprodotte con una fedeltà che tocca senza problemi il fotorealismo. In virtù della completezza del gioco, Gran Turismo 7 è l’episodio migliore della serie, quello che comprende tutte le anime della saga.

Horizon Forbidden West e la consacrazione di Aloy

Guerrilla Games torna su PS4 e PS5 con il secondo capitolo di Horizon, una delle nuove serie di punta della scuderia PlayStation. Se avete amato il primo capitolo verrete catturati immediatamente da questo seguito, che riprende esattamente dove avevamo lasciato Aloy cinque anni fa. Il sistema di gioco è stato migliorato sotto diversi punti di vista ma né rivoluzionato né stravolto, quindi sarà chiaro sin dai primi minuti che cosa aspettarsi. Aloy è uno dei volti simbolo dei videogiochi anni ’20, e lo merita senza riserve.

PlayStation VR2, la via di Sony al metaverso

Mentre la realtà virtuale cerca di sfondare nel mondo della produttività, Sony si è fatta pioniera del VR casalingo su console. Il 2022 è stato l’anno dell’annuncio di PlayStation VR2, seconda generazione del casco per realtà virtuale compatibile con PS5 che arriverà sul mercato a febbraio del 2023. Sony ha tenuto banco tutto l’anno centellinando le informazioni sul nuovo prodotto, che avrà una risoluzione fino a quattro volte superiore e si affiderà a nuove tecnologie per rilevare il movimento e interagire con gli universi di gioco. Uno dei titoli di lancio sarà proprio uno spin-off di Horizon, Call of the Mountain.

God Of War Ragnarök, il gioco dell’anno

Il 2022 ha visto debuttare su PS5 e PS4 uno dei giochi più attesi dall’annuncio della nuova console. Santa Monica Studio con God Of War Ragnarök ha migliorato ogni singolo aspetto del reboot del 2018, assicurandosi grazie al nuovo hardware un dettaglio grafico impressionante che libera davvero tutta la potenza di PlayStation 5. Nella nostra recensione abbiamo definito il gioco un’opera ineccepibile, profonda, tecnicamente maestosa e dal gameplay maturo e soddisfacente. In altre parole, un vero capolavoro.