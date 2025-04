20 km di traffico in autostrada

Una coda di oltre 20 chilometri si è formata sull’autostrada A4 in direzione Trieste a causa di un’incidente coinvolgente un mezzo pesante nei pressi di Vigonza, in provincia di Padova. Il camion, che trasportava bobine metalliche, ha avuto un’avaria ed è rimasto fermo sulla corsia centrale poco prima delle 17:30, causando rallentamenti nel traffico già intenso per il lungo weekend del 1° Maggio.

Il personale di Cav (Concessioni autostradali venete) è intervenuto sul posto per gestire il recupero sia del carico che del camion. Attualmente, il traffico è limitato a una sola corsia di sorpasso, riducendo ulteriormente la possibilità di riprendere la normale circolazione. L’evento ha aggravato la situazione sulla A4, una delle arterie principali del nord-est italiano, con veicoli procedenti verso Trieste e Venezia che stanno affrontando notevoli disagi.

Le operazioni di recupero richiedono particolare attenzione a causa della complessità del carico trasportato dal tir, il che ha indotto le autorità a cautelare gli automobilisti e a procedere con la massima cautela. Si stima che i tempi di attesa possano prolungarsi fino a quando il traffico non verrà completamente ripristinato.

Gli utenti della strada sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni e a considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. La situazione è monitorata costantemente, e ulteriori aggiornamenti verranno forniti man mano che le operazioni di recupero avanzano.