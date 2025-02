20 Euro per Utilizzare il Servizio

L’afflusso di turisti provenienti dalla Campania a Roccaraso ha sollevato preoccupazioni, non solo per i disagi logistici ma anche per sospetti di attività illecite, inclusi reati fiscali e riciclaggio di denaro. La Procura di Napoli ha avviato un monitoraggio per indagare i pacchetti turistici low-cost, promossi da influencer, e per valutare la regolarità dei pagamenti effettuati. Durante un weekend, oltre 200 autobus hanno trasportato migliaia di visitatori, con pacchetti che costavano tra 25 e 30 euro, inclusi il trasporto e l’accesso agli impianti sciistici. Questo afflusso ha generato caos, lunghe file e pratiche insolite, come pagamenti elevati per utilizzare i servizi igienici privati.

Le autorità hanno registrato un giro d’affari stimato tra 150 e 170 mila euro in un solo giorno, prevalentemente in banconote di piccolo taglio, il che ha attirato l’attenzione sulla regolarità delle transazioni commerciali. La Procura teme che questi pacchetti possano nascondere evasione fiscale o riciclaggio di fondi illeciti, e si indaga sulla condotta di agenzie turistiche e organizzatori locali. Nonostante la mancanza di indagini formali, sono in atto controlli per prevenire abusi.

In previsione del prossimo weekend, sono già stati segnalati ulteriori 300 autobus, molti dei quali non ufficialmente prenotati, suggerendo potenziali irregolarità. Autorità locali, tra cui il deputato Francesco Borrelli e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, hanno richiesto misure per garantire che il turismo di massa rispetti le normative vigenti.