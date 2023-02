2 Pacchi Candele Profumate in Giara Grande, 2*150g Candele Natalizie, Ogni Durata Fino a 30 Ore Regalo Donna, Regali Natale, Candele Natalizie (Lavanda + Sandia Frutto Nero)

Descrizione prodotto

lascia che ti dica di più

Non ho mai pensato a una candela quando è usata, è così bella, come una calda luce notturna.

Lavanda sfacciata, migliora la qualità del sonno e purifica l’aria.

Le fresche candele profumate alla frutta Santiago Huckleberry possono rinfrescare l’aria e aiutarti a metterti di buon umore.

2 candele profumate

Il profumo di lavanda, canna e mirtillo può rendere le candele davvero profumate e rinfrescare l’odore della tua casa.

Candele di cera di soia

L’uso domestico può creare una calda atmosfera familiare.

Candele perfette

Questa candela profumata è un’opera d’arte perfetta. Il suo motivo unico dipinto a mano e il profumo modulato professionalmente ti renderanno felice tutto il giorno.

Lavorare

Tè del pomeriggio

Lettura

Regalo ideale per amici e familiari

Particolari

Tempo di lunga durata, da 35 a 45 ore per una confezione.Tempo totale, circa 80 ore.Misure 37,5, 23,5, 40,5 cmPeso, 891 gDimensioni: 5,3 once per confezione

Set regalo con 2 famose candele profumate in confezione da 2, composto da 2 profumi di lavanda e fresco Santiago Huckleberry.

Candele perfette, le candele rendono la camera oscura più bella con tali motivi dipinti a mano sul vetro, i profumi possono riempire la stanza con un meraviglioso aroma rilassante, che può migliorare la qualità della tua vita.

Le candele di cera di soia, le candele profumate sono realizzate con una miscela di cera di soia e abbinate a cotone senza piombo possono essere utilizzate più a lungo e la fragranza sarà completamente diffusa.

Motivo decorativo e aromaterapia, le candele profumate sono realizzate con alcuni motivi floccati stampati a mano, il set di candele profumate è il miglior regalo ideale per la festa della mamma, San Valentino, anniversario, compleanno, regalo di ringraziamento per donne, insegnanti, moglie, amici.

Regali per le donne L’ultimo design del set di candele in vetro, l’esclusiva confezione regalo personalizzata e le candele profumate nella notte con motivo floreale lo rendono particolarmente eccezionale, che deriva dall’esclusivo concetto di design dell’attitudine alla vita di fascia alta ed elegante.