2 orsi polari “sorvegliati” dagli scienziati

Tra la neve, due orsi polari sono stati “spiati” dagli scienziati, attirando l’attenzione di milioni di utenti sul web grazie a un video emozionante. Questo filmato, condiviso da National Geographic su TikTok, mostra i rari momenti in cui una madre orsa e i suoi cuccioli escono per la prima volta dalla tana. Il video fornisce importanti informazioni sulla fase di denning, in cui le femmine scavano tane sotto la neve per partorire in luoghi remoti, protetti da predatori e umani. Le immagini, pubblicate in occasione della Giornata internazionale dell’orso polare, sono state diffuse inizialmente nel marzo dello scorso anno.

L’orso polare, noto scientificamente come Ursus maritimus, è il più grande carnivoro terrestre del mondo e vive nell’Artide. I cuccioli, alla nascita, pesano circa 600 grammi e non hanno pelo; dopo aver ricevuto il nutriente latte materno, raggiungono i 10 kg per uscire dalla tana. Una volta all’esterno, i piccoli apprendono a camminare sul ghiaccio e rimarranno accanto alla madre per due anni e mezzo. In natura, la loro vita si estende dai 25 ai 30 anni, mentre in cattività può superare i 35. L’orso polare è dotato di un efficace isolamento termico, ma soffre il sovrascaldamento a temperature superiori ai 10 °C.

I biologi della conservazione avvertono che i cambiamenti climatici minacciano la biodiversità, con una stima di oltre un decimo di specie vegetali e animali a rischio di estinzione entro la fine del secolo. È fondamentale proteggere queste specie per preservare la biodiversità e il loro habitat.