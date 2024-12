2 morti e 8 feriti a Cosenza

Oggi, nel tardo pomeriggio, si è verificato un tragico incidente sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Mormanno, in provincia di Cosenza. Il bilancio è drammatico, con due vittime: una madre e sua figlia di circa 13 anni. Inoltre, otto persone sono rimaste ferite. L’incidente ha coinvolto un totale di 11 autovetture, un autoarticolato, un autobus e un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un tamponamento a catena, reso possibile dalle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da piogge incessanti e nevicate nei pressi di Campotenese. La bambina si trovava sul sedile anteriore lato passeggero della sua vettura, mentre la madre era sul sedile posteriore. Il conducente del veicolo è rimasto ferito, ma è stato estratto dall’abitacolo dai soccorritori.

Fortunatamente, a bordo dell’autobus non ci sono stati feriti gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Lauria, oltre al personale del 118 e delle pattuglie della Polizia Stradale di Lagonegro. Una volta estratti dalle lamiere delle auto incidentate, i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le necessarie cure.

A causa dell’incidente, il traffico è rimasto bloccato in direzione nord. I veicoli leggeri sono stati costretti a una uscita obbligatoria presso lo svincolo di Mormanno, con possibilità di rientro in A2 presso lo svincolo di Laino Borgo. Invece, tutti i veicoli pesanti e quelli leggeri in transito a lunga percorrenza hanno dovuto uscire obbligatoriamente presso lo svincolo di Sibari, aggravando ulteriormente la situazione del traffico nella zona.

L’episodio mette in luce l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse, e il rischio di incidenti devastanti in eventi simili a catena, che possono coinvolgere più veicoli e portare a conseguenze tragiche. Le indagini saranno condotte per chiarire ulteriormente le dinamiche dell’accaduto.