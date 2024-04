2 Film Sonic in 4K UHD + Blu-ray super scontati: occasione imperdibile!

Sonic – 2 Film Collection (4K UHD + Blu-ray) è un cofanetto che chi ama il porcospino blu più veloce dell’universo, i videogame e magari anche chi ha già visto i film al cinema, non può perdere. Si tratta infatti delle due pellicole col mitico Jim Carrey nei panni dell’acerrimo nemico dell’eroe Sega. Prendilo ora con il 20% di sconto a soli 12,50€.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Ecco la trama: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Presentato nei formati: DVD, Blu-ray e Steelbook 4K UHD + Blu-ray.

I protagonisti sono Sonic, Tails, Knuckles e Dott. Robotnik. Quest’ultimo interpretato dal camaleontico Jim Carrey, già apprezzato in tantissimi ruoli come Ace Ventura, Mask, Enigmista, il Grinch, giusto per citare alcune prove dove ha esaltato la sua bravura mimica. Ma non sono mancate prove più toccanti, come in Se mi lasci ti cancello o The Truman show.

Una buona scelta per passare qualche ora spensierata con tutta la famiglia.

