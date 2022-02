Una vicenda davvero terribile è avvenuta in Ucraina poco tempo fa. La gente di un palazzo, una mattina ha scoperto che erano state abbandonate 2 cagnoline nel loro parcheggio e nessuno poteva fare nulla per aiutarle, poiché non volevano occuparsi di loro.

CREDIT: PIXABAY

L’abbandono degli animali purtroppo è un fenomeno sempre più diffuso, che nonostante il lavoro dei volontari in tutto il mondo, sembra essere impossibile da contrastare.

I fatti sono avvenuti durante la notte. Nessuno sa bene come sia potuta accadere una cosa simile, ma la cosa certa è che quando i coinquilini si sono svegliati, hanno trovato una sorpresa nel cortile.

Una donna che vive nel palazzo è stata la prima a fare la triste scoperta. La mattina quando è uscita per andare a lavoro, ha viste le 2 cucciole che sono andate di corsa verso di lei.

CREDIT: FACEBOOK

Ovviamente quella scena l’ha stupita, poiché non riusciva proprio a capire il motivo di tutto questo. Tuttavia, prima di andare via è rientrata nella sua abitazione ed ha deciso di prendergli qualcosa da mangiare, per non lasciarle a digiuno.

Nessuno aveva intenzioni di occuparsi delle due povere cagnoline. Per questo una persona ha scelto di chiamare i ragazzi di Love Furry and Friends, che si occupano dei cani randagi della città.

Il salvataggio delle 2 cagnoline abbandonate nel palazzo

I volontari conoscevano bene il motivo dietro questo triste abbandono. Purtroppo la gente non ama le femmine, poiché non vogliono spendere i soldi per sterilizzarle, ma loro sono presto intervenuti per salvarle.

Infatti una volta arrivati sul posto, si sono resi conto che le piccole nonostante tutto avevano ancora fiducia negli esseri umani. Di conseguenza sono riusciti a prenderle in fretta e a portarle nel loro rifugio.

CREDIT: FACEBOOK

Una delle cucciole ha già trovato la sua casa per sempre, mentre l’altra è ancora in attesa. Però ora sta ricevendo tutto l’amore e le cure che merita. I ragazzi infatti si sono presto affezionati a lei e alla sua dolcezza, ha un carattere unico.