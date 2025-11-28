1Mobile lancia codice coupon per offerte 5G

1Mobile ha lanciato un nuovo codice coupon per sottoscrivere le offerte 5G, che consente di ottenere SIM, attivazione e primo mese gratis. Questa volta il codice è dedicato al Grand Slam Padel Show VIP, con la possibilità di vincere pass VIP e altri premi per gli eventi del torneo di padel. Il codice sconto è “PADELSHOW” e può essere utilizzato per attivare un’offerta 5G di 1Mobile, con la possibilità di partecipare all’estrazione di premi per ogni tappa del torneo VIP.

La promozione è valida esclusivamente per i nuovi clienti 1Mobile che richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero di telefono mobile con provenienza da qualsiasi altro operatore nazionale. Il codice coupon è disponibile sulla pagina dedicata del sito di 1Mobile e può essere ottenuto anche tramite link presente nelle Stories dei canali social di 1Mobile.

Con il codice sconto “PADELSHOW”, si ottiene SIM, attivazione e primo mese gratis, mentre con le promo del Black Friday, valide fino al 4 Dicembre, utilizzando il codice sconto, sia il primo che il secondo mese sono gratuiti. Le offerte 5G di 1Mobile compatibili con il codice coupon sono Speed 5G 150 Limited Edition, Speed 5G 200 Black Friday Edition e Flash 5G 260 Black Friday Edition.

Inoltre, 1Mobile offre anche altri codici sconto, come “SEMPREALTOP” e “VINCENT32”, che consentono di ottenere SIM, attivazione e primo mese gratis. È anche disponibile il codice sconto “FACILE”, che consente di ottenere uno sconto di 5 euro sulla spesa iniziale. Recentemente, 1Mobile ha annunciato una nuova collaborazione con Giusy Meloni, conduttrice di DAZN, e non è escluso che in futuro possa essere lanciato un nuovo codice sconto dedicato a lei.