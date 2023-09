1m 2 Pezzi Cavo iPhone Originale Apple, Cavo Ricarica iPhone USB Lightning 1 metri Veloce Compatibile con iPhone 13 Pro Max/12 Mini Pro Max/11/X/XS/XR/8/7/6

Cavo di ricarica Apple iPhone certito MFi contiene un chip di autorizzazione rilasciato per la compatibilità al 100% con l’iPhone. Costruito con terminale e chip intelligente. Connettore con estremità flash, garantisce la ricarica sicura dei tuoi dispositivi. Cavo da Lightning a USB sicuro 2.4A velocità di ricarica e sincronizzazione veloce, questo caricabatterie Apple per iPhone supporta la ricarica rapida (fino a 2,4 A di corrente) e impedisce al contempo il surriscaldamento e il sovraccarico. Cavo di ricarica per Apple iPhone, lungo 2 m, questo cavo di ricarica corto da 2 m è completamente compatibile con Apple iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 Mini/12/12mini/ iPhone 11/XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6 Plus / 6 / SE / 5s / 5c / 8, iPad Air, iPad mini, iPad, iPad Pro, iPod n° ano, iPod touch e Sistema iOS. Cavo di ricarica veloce per iPhone, 6 terminali più forti, connettore in alluminio 6D migliorato e tecnologia di saldatura laser esclusiva che assicura che la parte metallica non si rompa e abbia anche una connessione più stabile, che si adatta bene anche a una custodia protettiva e non perde mai la connessione.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 12,7 x 12,2 x 2,8 cm; 70 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 ottobre 2021Produttore ‏ : ‎ CionumASIN ‏ : ‎ B09J7Y6QN8Numero modello articolo ‏ : ‎ S-06BK

11,97 €