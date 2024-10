1ª Giornata del caregiver e dell’inclusione sociale a Roma, apertura con Rocca e Maselli

A Roma, all’interno dell’ASP-Fondazione Piccolomini, si è svolto un evento di due giorni focalizzato sul confronto e la discussione riguardante il ruolo del caregiver e l’inclusione sociale. Il Presidente della Regione Lazio ha sottolineato l’importanza di queste giornate, che sono state organizzate dalla Regione stessa con il supporto dell’Assessore Massimiliano Maselli. Durante l’evento, si è messo in evidenza l’impegno della Regione Lazio per affrontare le tematiche legate ai caregiver, una figura cruciale che sostiene le persone con disabilità o in condizioni di fragilità.

Il caregiver, che può essere un familiare o un professionista, gioca un ruolo fondamentale nel garantire assistenza e supporto a chi ne ha bisogno. L’attenzione sulla figura del caregiver sottolinea la necessità di riconoscere e valorizzare il loro lavoro, spesso invisibile, e di fornire maggiori risorse e strumenti per affrontare le sfide quotidiane. L’inclusione è un tema centrale, poiché mira a garantire che tutte le persone, comprese quelle con disabilità e i loro caregiver, possano partecipare pienamente alla vita sociale ed economica della comunità.

Il Presidente ha ribadito che la Regione Lazio sta investendo notevoli sforzi in questo ambito, considerandolo di particolare rilevanza ed urgenza. Sono previste strategie e iniziative specifiche per migliorare le condizioni di vita dei caregiver e delle persone assistite, promuovendo un approccio più inclusivo e sostenibile.

Le due giornate di confronto hanno rappresentato un’opportunità per esperti, operatori e istituzioni di discutere le migliori pratiche e le sfide da affrontare. È stato un momento di scambio importante per sensibilizzare l’opinione pubblica e creare sinergie tra le varie realtà coinvolte nel sostegno a caregiver e persone vulnerabili.

Inoltre, l’evento ha favorito l’apertura di un dialogo costruttivo, utile per raccolta idee e proposte che possano portare a politiche più efficaci in materia di assistenza e inclusione. Concludendo, l’incontro ha riaffermato l’impegno della Regione Lazio nel migliorare il supporto ai caregiver e nel promuovere una società più inclusiva.