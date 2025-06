1998 di Coez: un viaggio tra nostalgia e prevedibilità

Il settimo album di Coez, intitolato “1998”, esplora l’immaginario degli anni ’90, mescolando nostalgie e ricordi di gioventù. Il cantautore romano offre una raccolta di brani che, sebbene emozionanti, mancano di originalità, finendo per risultare prevedibili.

La produzione è curata, richiamando sonorità pop-urban del decennio, con beat essenziali e synth evocativi. Tuttavia, l’omaggio agli anni ’90 si limita spesso a un esercizio stilistico, senza profonde innovazioni. Il brano centrale, Estate 1998, riflette questa dualità: testo evocativo ma melodia poco incisiva. Coez presenta il suo stile distintivo, capace di catturare sentimenti ma poco a sorprendere.

Non dire no, in collaborazione con Sinigallia, è un pezzo malinconico di buona fattura, mentre In Roma di notte, con Franco126 e Tommaso Paradiso, arricchisce il disco senza stravolgerlo. La collaborazione con okgiorgio in Mr. Nobody si distacca per un approccio più urban. Il brano finale, Inverno 1998, accenna a una maturità nuova di Coez, ma è solo un momento fugace.

Il disco presenta una certa uniformità, dove i brani sembrano ripetersi in un loop di malinconia. Coez ha un pubblico che cerca emozioni nostalgiche, ma si pone la questione della sua capacità di innovare. In sintesi, “1998” è un album che mantiene le aspettative senza superarli, offrendo un’esperienza di ascolto piacevole ma non memorabile.

Tra le tracce consigliate spiccano Non dire no, Estate 1998 e Inverno 1998.

Elaborazione AI: RassegnaNotizie.it

Fonte: www.newsic.it