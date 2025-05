199 milioni di euro di risarcimento per i disagi aerei del 2024: la relazione

ItaliaRimborso ha pubblicato il report 2024 sui disservizi aerei in Italia, un’analisi fondamentale dello stato del trasporto aereo. Quello che emerge è un ammontare significativo di richieste di risarcimento, pari a 199 milioni di euro, per circa 498.600 passeggeri aventi diritto a compensazione secondo il Regolamento CE 261/2004. I ritardi si confermano come il disservizio più comune, seguiti da cancellazioni e problemi con bagagli. Nel 2024 si sono registrati 1736 voli con ritardi oltre le tre ore, 924 cancellazioni e 141 casi di overbooking o smarrimenti. Wizzair risulta la compagnia con il maggior numero di disservizi (622), seguita da Ryanair. Easyjet, Ita Airways e Aeroitalia completano la top five.

Il report evidenzia anche le performance delle compagnie: Ita Airways e Ryanair mostrano i migliori risultati operativi, con indici di disservizio rispettivamente dello 0,144% e dello 0,147%. Aeroitalia, invece, ha la peggiore performance, con un indice dell’1,983%. Per quanto riguarda gli aeroporti, Roma Fiumicino è il più trafficato, ma anche il con il maggior numero di disservizi. Venezia si distingue per il miglior rendimento, mentre Milano Linate ha il peggior dato.

Dal lato geografico, la Lombardia si conferma la regione più colpita con 163.800 passeggeri coinvolti, seguita da Lazio e Sicilia. Il report sottolinea anche l’esigenza di interventi normativi per semplificare l’accesso ai rimborsi. Felice D’Angelo, CEO di ItaliaRimborso, afferma che il report è cruciale per comprendere le dinamiche del settore, promuovendo un sistema più efficiente per la gestione dei diritti dei passeggeri.