1985: La Rivoluzione Musicale Italiana tra Indie e Mainstream

Negli anni ’80, la musica italiana si trovava in un periodo di trasformazione e sperimentazione, caratterizzato da nuove correnti creative. Il 1985 si distinse per la crescente influenza delle sonorità alternative e underground, che si affiancarono ai successi delle manifestazioni musicali più tradizionali.

A Firenze, i Litfiba si affermarono come simbolo della scena indie, trasformando un locale in via de’ Bardi in un vero e proprio laboratorio politico-musicale. Con il loro album Desaparecido, primo capitolo della “Trilogia del Potere”, affrontarono temi come il totalitarismo e la guerra, tramite canzoni come “Eroi nel vento” e “Guerra”. La band, che mescolava influenze darkwave britanniche con ritmi mediterranei, si unì ad altri gruppi locali come Diaframma e Moda, rendendo Firenze un fulcro della new wave italiana. I testi provocatori di Piero Pelù, censurati dalla RAI, trovavano spazio nei centri sociali, mentre il video di “Der Krieg” veniva condiviso in formato VHS.

Anche il gruppo catanese Denovo, formatosi nel 1982, conobbe un anno di grande notorietà. La loro miscela di influenze britanniche e melodie mediterranee si concretizzò nel debutto discografico Unicanisai. Grazie a una demo inviata a Renzo Arbore, si esibirono a “Quelli della notte” e successivamente a “DOC”, conquistando un pubblico sempre più vasto.

Nell’ambito della musica pop, i Matia Bazar innovarono con brani come “Ti sento”, che univa elettronica e pop. In Emilia, i CCCP miscelavano suoni industriali e cori sovietici con il brano “Oh! Battagliero”, mentre a Milano nascevano gruppi come Afterhours ed Elio e le Storie Tese. Questo mix di stili e linguaggi nuovi delineò un panorama musicale particolarmente ricco e variegato.