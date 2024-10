18enne colpito al collo: condizioni critiche

Una violenta lite si è trasformata in una sparatoria a Novate Milanese, un comune vicino a Milano, dove un ragazzo di 18 anni è stato gravemente ferito. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, poco dopo le 3:30, in via 25 aprile. La rissa sarebbe degenerata da un appartamento per poi spostarsi in strada. Secondo le prime ricostruzioni, la lite ha coinvolto un uomo di 46 anni di origine albanese, la sua compagna ucraina di 39 anni e il figlio di lei, il giovane di 18 anni.

Dopo un acceso confronto, l’uomo ha estratto una pistola e ha sparato contro il ragazzo, colpendolo al collo. Il giovane è stato soccorso dai servizi di emergenza e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove immediatamente è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche e il ragazzo è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri di Rho sono intervenuti sul luogo per condurre le indagini e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica avvenimento. È emerso che l’uomo arrestato, accusato di tentato omicidio e di porto illegale di arma da fuoco, deteneva la pistola in modo illegale. Le autorità stanno cercando di comprendere i motivi della violenta lite.

L’episodio ha scosso la comunità locale, portando a sollevare domande sulla sicurezza e sull’uso delle armi. La violenza domestica e le tensioni familiari rimangono problemi critici in molte comunità, e incidenti come questo evidenziano la necessità di interventi efficaci per prevenire situazioni potenzialmente letali.

Rimanendo aggiornati sulle evoluzioni della vicenda, le autorità stanno monitorando da vicino la situazione del giovane ferito nel tentativo di fornire supporto e assistenza. Il caso ha ricevuto attenzione anche da parte dei media nazionali, sottolineando quanto grave sia diventato il fenomeno della violenza che può esplodere anche in contesti familiari o relazionali, e come sia importante intervenire per fermare la spirale di violenza che affligge molte famiglie.