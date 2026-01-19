🔥 Offerta Amazon
Sony SELP18105G – 18-105mm F4G OSS Zoom Lens for APS-C (Motorized Zoom with Constant Aperture, E-mount Mount, Ideal for Photos and Videos, Compatible with ZV-E10, A6400, A6700)
Scopri il potenziale della tua fotocamera con l’obiettivo zoom Sony SELP18105G
L’obiettivo zoom Sony SELP18105G è progettato per le fotocamere APS-C e offre una lunghezza focale di 18-105 mm con un’apertura costante di F4. Questo obiettivo è ideale per scattare foto e registrare video di alta qualità, grazie alla sua progettazione ottica avanzata che include due elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) e tre elementi asferici.
Dettagli e sfocatura
L’obiettivo SELP18105G offre una qualità d’immagine eccezionale in tutta la gamma di zoom, grazie alla sua progettazione ottica avanzata. Inoltre, la sua apertura circolare a 7 lamelle consente di creare effetti di sfocatura del background notevoli.
Vantaggi pratici
- Zoom motorizzato con apertura costante per un controllo preciso e semplice
- Stabilizzazione dell’immagine con tecnologia SteadyShot integrata per ridurre il rumore di fondo e le immagini sfocate
Focusing e resistenza
L’obiettivo SELP18105G offre un autofocus professionale con un’operazione liscia, silenziosa e reattiva. Inoltre, la lunghezza focale dell’obiettivo rimane costante durante lo zoom o il focus, garantendo una maggiore stabilità e controllo.
Acquista ora e scopri nuove possibilità
Acquista l’obiettivo zoom Sony SELP18105G e scopri come puoi migliorare la qualità delle tue foto e video. Con la sua tecnologia avanzata e la sua versatilità, questo obiettivo è l’ideale per i fotografi e i videomaker che desiderano catturare immagini di alta qualità in qualsiasi situazione. Non aspettare, acquista ora e scopri il potenziale della tua fotocamera!
