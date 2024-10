17enne deceduto: mancava il casco

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Roma il 7 ottobre, quando un giovane di 17 anni, Edoardo Clementi, ha perso la vita mentre era a bordo di uno scooter rubato. Nel pomeriggio, Edoardo e un compagno non identificato si trovavano su via Riva Ostiense quando, notando la presenza dei carabinieri, Edoardo ha deciso di fuggire. In preda all’ansia di essere fermato, ha accelerato con il mezzo, uno scooter Sh 125, ma ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Il giovane non indossava il casco al momento dell’incidente.

Dopo la caduta, le condizioni di Edoardo sono apparse subito critiche. I carabinieri, giunti sul posto, hanno notato il ragazzo a terra e immediatamente chiamato i soccorsi. Edoardo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno registrato l’intero evento, fornendo così le prove necessarie per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine ha rivelato che il giovane si era accorto della pattuglia mentre si trovava sul mezzo. Mentre il compagno di Edoardo, indossando il casco, è riuscito a scappare, Edoardo ha avviato la fuga, ma non è riuscito a gestire il veicolo in modo sicuro. A seguito della fiducia presa dal giovane, le manovre disperate hanno portato all’esito fatale dell’incidente.

Edoardo Clementi era uno studente di 17 anni, senza precedenti penali e senza sospetti legati al furto dello scooter. Il suo tragico decesso segna l’ennesima perdita giovane sulle strade italiane, richiamando attenzione su temi come la sicurezza stradale e l’uso dei caschi per i conducenti di scooter. Gli amici e i conoscenti di Edoardo, seguiti sui social, hanno lasciato messaggi di cordoglio e ricordo, lamentando la sua prematura scomparsa con frasi toccanti.

Le indagini sulla vicenda sono in corso, e le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare il compagno di Edoardo, che è fuggito e potrebbe offrire ulteriori dettagli sull’evento.