Temptation Island va in onda regolarmente (con un’unica pausa lo scorso anno) ogni estate dal 2014 e di tentatori all’Is Morus Relais ne sono passati oltre un centinaio. Alcuni non hanno lasciato il segno, altri hanno usato la trasmissione come trampolino di lancio per affermarsi altrove.

È il caso recente di Nikita Pelizon, tentatrice del 2018 e da lì impegnata in reality fra Pechino Express e il Grande Fratello Vip da cui ne è uscita vincitrice; ma in passato ci sono stati anche nomi che sicuramente non assocerete più a quel ruolo. Un esempio? Andrea Damante, i fratelli Onestini e pure il neo papà Alessandro Basciano. Ma andiamo con ordine.



17 tentatori che sono diventati famosi grazie a Temptation Island

Nell’edizione del 2014 abbiamo visto nel ruolo di tentatori Andrea Damante (poi tronista, fidanzato di Giulia De Lellis, vippone di Ilary Blasi e ora deejay affermato) e Nicolò Raniolo (poi tronista, ora modello); mentre in quello di tentatrici Teresa Cilia (poi tronista e di nuovo a Temptation Island in qualità di fidanzata); Laura Forgia (poi vista a Tale e Quale Show e a Pechino Express) e Romina Pierdomenico (attrice ed ex storica di Ezio Greggio).

Nel 2016 è stata la volta di Luca Onestini (poi tronista e ben due volte concorrente al Grande Fratello Vip); mentre l’anno successivo di Antonella Fiordelisi (poi vippona di Alfonso Signorini); Mila Suarez (gieffina di Barbara d’Urso ed ex storica di Alex Belli) e Paolo Crivellin (poi tronista di Uomini & Donne).

Il 2018 è stato l’anno di Gianmarco Onestini (dopo visto in almeno cinque reality), Teresa Langella (poi tronista), Luca Daffrè (poi naufrago de L’Isola dei Famosi e tronista), Michael Terlizzi (concorrente del gieffe di Barbara d’Urso) e la già citata Nikita Pelizon.

Nel 2020 ha vestito i panni del tentatore Alessandro Basciano (poi concorrente del GFVip di Alfonso Signorini), mentre nel 2021 abbiamo visto all’opera Luca Vetrone (naufrago quest’anno a L’Isola dei Famosi) e Luciano Punzo (vippone quest’anno).