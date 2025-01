15enne in condizioni critiche, ferito anche l’amico

Un mese e mezzo dopo la morte di Ramy Elgaml, è avvenuto un episodio simile a Vittoria, in provincia di Ragusa. Un motorino, in fuga dalla polizia, si è schiantato contro un’auto; il 15enne alla guida è gravemente ferito, mentre l’amico 18enne che era con lui ha subito una frattura al femore.

L’incidente è accaduto martedì 14 gennaio intorno alle 14:45, all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi. Secondo le informazioni, il 15enne ha accelerato per sfuggire a un controllo delle forze dell’ordine, colpendo una Ford C-Max in transito. Il 15enne è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Vittoria, per poi essere trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale San Marco di Catania dove attualmente si trova in terapia intensiva, con un’emorragia cerebrale, problemi ai polmoni e fratture multiple.

La situazione del 18enne è meno grave, in quanto ha riportato solo la frattura del femore. L’incidente ha richiamato alla memoria il tragico incidente di Ramy Elgaml, il quale era stato inseguito su uno scooter e speronato da un’auto dei carabinieri, come evidenziato in un video. Tuttavia, nel caso di Vittoria, non sembra esserci stato uno speronamento.

L’episodio ha causato momenti di intensa tensione al pronto soccorso di Vittoria, dove si sono radunati molti familiari dei giovani coinvolti. La situazione è stata controllata grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Le analogie tra i due incidenti, sebbene ci siano differenze significative nelle circostanze, hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla condotta delle forze dell’ordine durante le inseguiti.

Questo secondo episodio ha sollevato interrogativi su come vengono gestite le fughe e sulle misure di sicurezza adottate dalle autorità, sottolineando la necessità di ulteriori riflessioni e possibili riforme per evitare tragedie simili in futuro.