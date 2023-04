15 Pezzi Rompigetto Aeratore Rubinetto M24 Filtro Rubinetto, Filettatura Esterna da 24 mm, Rompigetto per Rubinetti Risparmio Idrico, per Rompigatura, Regolatore di Flusso per Rubinetti

15 Pezzi gli aeratori del rubinetto aiutano a lisciare il flusso dell’acqua senza ridurre la pressione dell’acqua o il lavaggio e l’efficace risciacquo, evitare spruzzi e rumori, filtrare il sedimento e le impurità in acqua, rende più pulita e più sicura l’utilizzo dell’acqua.

Facile da Installare



I rompigetti per rubinetti sono facili da installare, con i rompigetti viene fornito una chiave, l'installazione è più veloce e più sicura.

Specifiche:



Materiale del Guscio: Ottone

Materiale dell’Elemento di Filtro: ABS

Diametro Esterno: 23,6mm

Altezza: 13mm

Dimensione del Filetto: M24

Rubinetto Applicabile: Diametro interno del rubinetto è 24mm

Chiave per le Dimensioni: M20 / M22 / M24 / M28

Dimensione della Chiave: 10,7cm x 4,7cm.

Materiale della Chiave:Plastica

Comprende:



15x Rompigetto per Rubinetto

1x Chiave

1x Manuale d’Istruzioni

