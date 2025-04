15 giorni tra Rajasthan, Agra e Varanasi

L’India del Nord, in particolare il Rajasthan, Agra e Varanasi, è stata la destinazione di un viaggio di 15 giorni, realizzato in occasione delle festività natalizie. Il viaggio è iniziato a Nuova Delhi, per poi proseguire attraverso varie città storiche. La scelta di avere un driver locale si è rivelata fondamentale, dato il traffico caotico e le difficoltà di guida. L’itinerario ha incluso tappe importanti come Mandawa, Bikaner, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri e Agra, dove è stato visitato il celebri Taj Mahal.

L’esperienza gastronomica è stata intensa, con la possibilità di gustare piatti tipici in ristoranti locali. Tuttavia, è stato necessario prestare attenzione all’igiene alimentare, in quanto gli standard possono variare notevolmente. La gestione del denaro è stata un altro aspetto rilevante, con il pagamento prevalentemente in contante e cambi frequenti di euro in rupie.

Il clima invernale è stato generalmente asciutto ma variabile. Non ci sono state vaccinazioni obbligatorie per l’ingresso in India, ma alcuni vaccini consigliati sono stati somministrati.

Varanasi ha offerto esperienze uniche, come la cerimonia dell’Aarti sia serale che mattutina, evidenziando la spiritualità del luogo. Le osservazioni di igiene, traffico e povertà hanno fornito spunti di riflessione, ma il viaggio è stato ritenuto complessivamente gratificante e pieno di sorprese. La cultura indiana, con la sua ricchezza e la dignità dei suoi abitanti, ha affascinato profondamente i viaggiatori, nonostante le sfide.