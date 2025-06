15 Giorni per la Resa: Ultimatum USA all’Iran e Rischio Guerra

Gli Stati Uniti hanno emesso un ultimatum di 15 giorni all’Iran per porre fine al proprio programma nucleare, altrimenti scattarebbero bombardamenti. Il presidente Trump ha pianificato un attacco imminente, con bombe bunker-buster pronte a colpire i siti nucleari, in particolare il sito di Fordow, situato sotto terra. Nonostante i piani militari, Trump sembra esitare nel ricorrere a un attacco nucleare tattico, preoccupato per le conseguenze.

La portavoce della Casa Bianca ha suggerito che ci sia ancora la possibilità di negoziati, ma l’opinione pubblica è scettica riguardo alla genuinità di questa apertura. A livello geopolitico, le tensioni sono elevate. Israele continua ad attaccare siti iraniani, mentre l’Iran risponde colpendo obiettivi in Israele. Questo ha portato a un aumento dei prezzi del petrolio e incertezze nei mercati asiatici ed europei.

Un vertice diplomatico europeo è in programma, rappresentando forse l’ultima chance per raggiungere un accordo. Trump ha espresso la sua posizione di voler una “resa incondizionata” dall’Iran, mentre si dissocia dall’idea di voler scatenare un conflitto, tuttavia, è pronto a farlo se necessario.

Washington teme che l’Iran possa sviluppare una bomba atomica in poche settimane. Le potenziali ritorsioni potrebbero coinvolgere obiettivi statunitensi e israeliani in varie nazioni. La Russia e la Cina hanno avvertito contro il coinvolgimento militare, mentre l’ONU sta esortando la de-escalation. Le dinamiche attuali, tra bluff e reali minacce, pongono interrogativi su un possibile conflitto in Medio Oriente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: italia-informa.com