15% di sconto immediato alla cassa sui TV

Parallelamente allo sconto di Amazon su iPhone 14, anche Mediaworld dedica questo fine settimana ad una promozione molto interessante. La catena di distribuzione, infatti, lancia il Crazy Weekend.

Come si può leggere direttamente sulla pagina dedicata sul sito Mediaworld, i possessori della carta MW Club, che può essere richiesta in qualsiasi punto vendita, avranno diritto al 15% di sconto su grandi elettrodomestici ed incasso solo online, e ad una riduzione del 15% sui TV sia in negozio che online. Lo sconto, spiega la catena di distribuzione, lo sconto sarà visibile dopo aver effettuato il login nella scheda prodotto e nel carrello.

Sono esclusi i prodotti che fanno parte delle seguenti promozioni:

I LOVE TECH (12-21 Febbraio);

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Tutti i prodotti del sito Mediaworld Ricondizionati (https://ricondizionati.mediaworld.it/) ed i prodotti partecipanti alla promozione Extra Sconti Ricondizionati (1-18feb).

La lista completa dei TV compatibili con l’offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L’offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all’assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!