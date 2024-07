143 è il titolo del nuovo album di Katy Perry: ecco quando uscirà

Si intitolerà 143 il nuovo album di Katy Perry che uscirà il prossimo 20 settembre: mancano poco più di due mesi! L’album sarà anticipato dal singolo Woman’s World che uscirà questa notte insieme al video ufficiale, che abbiamo già un po’ potuto vedere ieri con l’anteprima.

Oltre la cover di 143, Katy Perry ha condiviso sui social anche un’altra immagine promozionale della nuova era discografica.

L’ultimo album della cantante, Smile, risale al 2020 in piena epoca Covid.

Katy Perry: Woman’s World sarà da ballare

Woman’s World anticipa il nuovo album, 143, che è già stato ascoltato da alcuni giornalisti che lo hanno promosso a pieno. Il nuovo album (che uscirà il prossimo 20 settembre) è stato descritto dai giornalisti come “il suo miglior lavoro fino ad oggi”, un album composto da “8 canzoni” tutte “BOPS” e tutte da “ballare”. Qualcuno ha parlato del “più grande ritorno dell’anno”, qualcun altro ha descritto queste otto canzoni come “pezzi forti che fanno pulsare la testa, distruggere l’anima e ballare le folle”. L’hype è alle stelle: con queste premesse è impossibile fallire. Finger cross per Katy Perry.