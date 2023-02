14 abbandoni in pochi giorni, non si tratta di cani e gatti: ritrovati così FOTO

Raggiunta quota 14 abbandoni in pochi giorni, ma stavolta non riguarda cani o gatti: alcuni piccoli sono stati ritrovati in questo stato.

Un’ultima scoperta da parte di ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) riguarda ben 14 esemplari ritrovati, dopo essere stati abbandonati, all’interno di un alcuni parchi della città di Monza. Una volontaria dell’Ente sarebbe stata allertata in seguito all’insolito avvistamento dei piccoli da parte di alcuni passanti.

14 abbandoni in pochi giorni e non si tratta di cani e gatti: ritrovati così – FOTO

La segnalazione sarebbe stata graduale. Il primo avviso è stato inoltrato infatti lo scorso 14 gennaio, quando i primi due coniglietti, poi rivelatisi non essere gli unici ad essere abbandonati sul posto, sono stati scoperti e recuperati dai membri di “ENPA Monza e Brianza”. Nei giorni successivi gli esemplari si sarebbero moltiplicati, lasciando pensare non a un episodio isolato bensì a un volontario fenomeno di abbandono.

La coppia di conigli, due esemplari maschi salvati dai volontari, si trovava precisamente nella Valle Dei Sospiri, a poca distanza dal santuario di Madonna delle Grazie. Entrambi i pelosetti, durante la visita di controllo consecutiva al loro recupero, avrebbero dimostrato di avere circa 6-7 mesi.

A distanza di appena quattro giorni dal salvataggio dei primi due coniglietti, altri quattro sono stati scoperti nel parco di Cascina del Sole. Secondo quanto riportato da un testimone oculare, fra l’altro artefice della segnalazione, sembra che ad abbandonarli sia stata una donna.

A destare i primi sospetti nel testimone sarebbe stata un’affermazione della donna, riportata successivamente al recupero dei restanti esemplari. Ossia di come quest’ultima, in possesso di altri 15 conigli, stesse cercando un modo efficace per potersene liberare. A dare prova di ciò, nonostante resti ancora da accertare l’ufficiale collegamento tra gli episodi alle intenzioni di un singolo, vi sarebbe quanto di spiacevole verificatosi nei giorni a seguire.

Altre due segnalazioni effettuate da parte di altri cittadini, e fra cui un’ultima proveniente dal Laghetto di Villa Reale di Monza, hanno portato allo scoperto altri 8 coniglietti domestici appena abbandonati. In totale i 14 esemplari, tratti in salvo da Enpa, sono stati trasportati e accolti nella struttura-rifugio di San Damiano. Il conclusivo annuncio diramato da Enpa su Facebook, al fine di disincentivare una tanto vile abitudine, ha tenuto infine a ricordare come l’abbandono di conigli sia “un reato punibile per legge“.