14/03/2025 SPECIALISTA IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE | CONSULENTE AI | SPECIALISTA IN MACHINE LEARNING Caserta

Titolo del lavoro: 14/03/2025 AI SPECIALIST | CONSULENTE AI | MACHINE LEARNING SPECIALIST Caserta



Azienda: Techyon



Descrizione del lavoro: Techyon è l’Head Hunter leader nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmento Information Technology.About the Company: per innovativa azienda specializzata in ambito telecomunicazioni i nostri Recruitment Engineer ricercano un AI Specialist:Core Responsibilities:La figura avrà un ruolo cruciale nell’introduzione e nell’implementazione dell’Intelligenza Artificiale in azienda, con l’obiettivo di ottimizzare i processi, analizzare grandi quantità di dati e migliorare l’esperienza dei clienti. Le principali responsabilità saranno:

Ideare e gestire progetti innovativi nel campo dell’intelligenza artificiale.

Creare prototipi per testare la fattibilità delle soluzioni AI

Creare e sviluppare modelli di machine learning e deep learning.

Comprendere le necessità aziendali e tradurle in piani di sperimentazione e adozione dell’AI.

Monitorare e migliorare continuamente i modelli AI esistenti per mantenerne l’efficacia.

Job requirementsMust Have:

Laurea in Informatica, Ingegneria, Data Science, Matematica o in un campo correlato.

Esperienza comprovata di almeno 3 anni in ambito intelligenza artificiale

Conoscenza approfondita delle tecniche di machine learning e esperienza con reti neurali profonde e tecniche avanzate di deep learning.

Competenze avanzate in Python e esperienza pratica con Scikit-learn.

Esperienza nell’utilizzo di TensorFlow.

Conoscenza delle tecniche di NLP per l’elaborazione di linguaggio naturale, tra cui l’analisi del sentiment, la traduzione automatica, il riconoscimento del linguaggio e l’estrazione di informazioni.

Other infoLocation: Teverola (CE).Further Information: 3 giorni di smartworking a settimana.#LI-DM1



