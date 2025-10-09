12 Testine Sostitutive Oral-B Pro Precision Clean – Pulizia Efficace

19.7 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €45.50

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Oral-B Replacement Oral B Toothbrush Heads 12 Pro Precision Clean Heads for Effective Teeth Cleaning, Pack Fits the Letterhole

Testine Sostitutive Oral-B Pro Precision Clean: Ottimizza la Tua Igiene Dentale

Scopri la potenza delle testine sostitutive Oral-B Pro Precision Clean, progettate per rimuovere la placca e garantire una pulizia dentale superiore rispetto a uno spazzolino tradizionale. Grazie ai nuovi pennelli a forma X, queste testine raggiungono anche le zone più difficili da pulire, dove altri spazzolini possono fallire.

Ogni confezione contiene 12 testine, perfette per adattarsi alla tua cassetta della posta. La comodità della consegna a casa ti permette di non rimanere mai senza le tue testine di ricambio!

Vantaggi pratici delle testine Oral-B Pro Precision Clean:

  • Rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale.
  • Indicatore di utilizzo: le setole cambiano colore da verde a giallo, avvisandoti quando è il momento di sostituirle per un’efficacia ottimale.

Compatibili con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, ad eccezione di IO e Pulsonic, queste testine offrono tre differenti tipi di setole per una pulizia mirata e completa.

Non lasciare che la placca si accumuli: acquista subito le testine Oral-B Pro Precision Clean e regalati un sorriso splendente e sano ogni giorno!

