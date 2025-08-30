25 C
Roma
sabato – 30 Agosto 2025
Offerte

12 Testine Ricambio Oral-B Pro Cross Action – Confezione Lite

Da StraNotizie
12 Testine Ricambio Oral-B Pro Cross Action – Confezione Lite

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 48,00€ – (3,59 € / unità)

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico Oral B, 12 Testine Oral B Pro Cross Action, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere

Descrizione Testine di Ricambio Oral-B Pro Cross Action

Scopri la potenza delle testine di ricambio Oral-B Pro Cross Action, progettate per offrirti una pulizia dentale senza pari. Con oltre 2200 setole angolate, queste testine rimuovono fino al 100% di placca batterica in più rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo denti più puliti e gengive più sane.

La tecnologia innovativa delle setole a forma di X ti permette di raggiungere anche le zone più difficili, dove le testine tonde non arrivano. Inoltre, l’indicatore di utilizzo ti avvisa quando è il momento di sostituire la testina, passando dal verde al giallo, per mantenere sempre il massimo dell’efficacia nella tua igiene orale.

Vantaggi della confezione:

  • **Facilità di consegna:** La confezione contiene 12 testine, perfetta per la tua buca delle lettere.
  • **Compatibilità:** Adatta a tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne i modelli iO e Pulsonic.

Affida la salute dei tuoi denti a chi è il numero uno nel mondo degli spazzolini, utilizzato dai dentisti con risultati clinicamente testati. Non aspettare oltre, acquista ora e regalati una pulizia dentale di livello superiore!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

12 Testine Ricambio Oral-B Pro Cross Action – Confezione Lite

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 48,00€ - (3,59 € / unità) ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Testine Di…

L’Oréal Men Expert: Crema Idratante Anti-Fatica Uomo 50ml

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 7,32€ - 3,49€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 L'Oréal Paris Men Expert Crema…

Echo Show 8 HD | Smart Display 8″ con Audio Spaziale e Alexa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 169,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Echo Show 8 (Ultimo modello) | Schermo…

Apple Pencil Pro: Precisione Perfetta per Disegni e Scritture

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 125,99€ - 119,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Apple Pencil Pro: strumenti evoluti,…

Hisense TV 50″ 4K Ultra HD, Smart VIDAA U7, Dolby Vision

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 299,00€ - 279,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Hisense TV 50" 4K Ultra…

Articolo precedente
Notizie del Giorno: Cosa Sapere per il 30 Agosto 2025
Articolo successivo
International Key Account Manager – Bologna
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.