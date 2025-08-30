12 Testine Ricambio Oral-B Pro Cross Action – Confezione Lite

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
48,00€ – (3,59 € / unità)
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico Oral B, 12 Testine Oral B Pro Cross Action, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
Descrizione Testine di Ricambio Oral-B Pro Cross Action
Scopri la potenza delle testine di ricambio Oral-B Pro Cross Action, progettate per offrirti una pulizia dentale senza pari. Con oltre 2200 setole angolate, queste testine rimuovono fino al 100% di placca batterica in più rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo denti più puliti e gengive più sane.
La tecnologia innovativa delle setole a forma di X ti permette di raggiungere anche le zone più difficili, dove le testine tonde non arrivano. Inoltre, l’indicatore di utilizzo ti avvisa quando è il momento di sostituire la testina, passando dal verde al giallo, per mantenere sempre il massimo dell’efficacia nella tua igiene orale.
Vantaggi della confezione:
- **Facilità di consegna:** La confezione contiene 12 testine, perfetta per la tua buca delle lettere.
- **Compatibilità:** Adatta a tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne i modelli iO e Pulsonic.
Affida la salute dei tuoi denti a chi è il numero uno nel mondo degli spazzolini, utilizzato dai dentisti con risultati clinicamente testati. Non aspettare oltre, acquista ora e regalati una pulizia dentale di livello superiore!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 48,00€ - (3,59 € / unità) ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Testine Di…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 7,32€ - 3,49€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 L'Oréal Paris Men Expert Crema…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 169,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Echo Show 8 (Ultimo modello) | Schermo…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 125,99€ - 119,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Apple Pencil Pro: strumenti evoluti,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 299,00€ - 279,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Hisense TV 50" 4K Ultra…