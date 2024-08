12 razze di cani che amano le coccole e essere viziate: i quattro zampe più affettuosi. Compagni ideali per adulti e bambini.

Cerchi un cane che non vede l’ora di abbracciarti e di leccarti il viso? Chi non sogna un amico fedele e affettuoso?

In questo articolo, scoprirai 12 razze di cani note per la loro dolcezza e il loro amore per le coccole ma che sono anche un po’ viziate.

Se stai cercando un amico a quattro zampe che ti faccia sorridere e ti faccia compagnia, continua a leggere questo articolo sulle 12 razze di cani che amano le coccole e le attenzioni.

12 razze di cani che amano le coccole e essere viziate

Chi non ama un cane che ti accoglie e scodinzolando? Ecco quali sono le 12 razze di cani che amano le coccole e essere viziate, adatte a creare un legame speciale con adulti e bambini.

Tali razze sono:

Bichon frisé;

Barboncino;

Bulldog inglese;

Carlino;

Volpino di Pomerania;

Bassotto;

Labrador;

Golden Retriever;

Shih Tzu;

Chihuahua;

Beagle;

Pechinese.

Bichon frisé

Con il loro pelo morbido e i loro occhi teneri, i Bichon frisé sembrano veri peluche, nati per essere cani da compagnia.

Hanno un grande bisogno di stare con le persone e di ricevere affetto. Sono perfetti per chi desidera un amico sempre pronto a farsi coccolare.

Barboncino

Intelligenti e socievoli, i Barboncini sono perfetti come cani da compagnia.

La loro esperienza come cani da circo, ha migliorato la loro abilità nel comprendere le emozioni umane e desiderano l’approvazione dei loro padroni. Sono molto sensibili alle coccole e alle attenzioni.

Chi ha un Barboncino, come amico a quattro zampe, sa bene quanto siano egocentrici e viziati. Per tale motivo rientrano tra le 12 razze di cani che amano le coccole essere viziate.

Bulldog inglese

Pur avendo un aspetto robusto, i Bulldog inglesi sono cani dolci e fedeli.

La loro indole tranquilla e paziente li rende molto ricettivi alle coccole e alle cure che contribuiscono a rafforzare il legame con i loro proprietari.

Carlino

Con i loro occhi tristi e il carattere affettuoso, i Carlini sono irresistibili per chi ama fare le coccole al proprio cane.

Essendo stati allevati come cani da compagnia, hanno sviluppato un forte bisogno di attenzione che li rende molto legati ai loro proprietari.

Volpino di Pomerania

Piccoli e pieni di energia, i Volpini di Pomerania sembrano veri peluche viventi.

Con il loro carattere vivace e il desiderio costante di attenzioni, cercano sempre il contatto con i loro padroni trasformando spesso le interazioni in momenti di coccole e divertimento.

D’altronde, è sempre prima l’uomo a mostrare esageratamente attenzione a questi pelosetti fino a viziarli.

Bassotto

Pur essendo di piccole dimensioni, i Bassotti hanno un carattere deciso e tenace, ma dietro la loro apparente indipendenza, si cela un carattere affettuoso e fedele che ama ricevere le attenzioni del suo padrone.

Labrador

Famosi per il loro carattere gentile e premuroso, i Labrador sono perfetti cani da compagnia per tutta la famiglia.

Il loro desiderio di accontentare i proprietari, li spinge a cercare continuamente la loro approvazione, traducendosi in un grande bisogno di coccole e attenzioni.

Golden Retriever

Simili ai Labrador, i Golden Retriever sono degli eterni cuccioli, la loro natura socievole li spinge a cercare costantemente l’attenzione e l’affetto dei loro proprietari.

I Golden Retriever sono campioni di empatia e capiscono i bisogni dei loro umani, facendo di tutto per farli felici cercando costantemente le loro attenzioni.

Shih Tzu

Gli Shih Tzu sono compagni ideali per chi ama viziare i cani.

Abituati alla vita di lusso nei palazzi, questi cani hanno un debole per le coccole e le attenzioni.

La loro storia di cani di corte, ha fatto sì che sviluppassero un bisogno innato di attenzioni, rendendoli particolarmente sensibili alle coccole.

Chihuahua

Malgrado le dimensioni contenute, i Chihuahua hanno una personalità forte e protettiva.

Sono estremamente legati al loro padrone amano ricevere le loro attenzioni, soprattutto quando si sentono insicuro e sanno di essere protetti e viziati.

Beagle

Con un naso che funziona come un radar e un’innata curiosità, i Beagle sono sempre pronti ad esplorare il mondo intorno a loro.

Tuttavia, sotto quella maschera da detective si nasconde un cuore tenero che adora le coccole fino a farsi viziare e mostrare un caratterino niente male.

Pechinese

Piccoli tesori viventi, i Pechinesi sono stati allevati per essere coccolati e viziati.

La loro storia di cani da palazzo, ha fatto sì che sviluppassero un gusto raffinato per le attenzioni, rendendoli particolarmente sensibili alle carezze alle coccole.