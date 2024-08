12 oro, 13 argento, 15 bronzo e ben 25 medaglie di legno: l’Italia straccia la concorrenza

Quanti quarti posti ci sono stati per la delegazione italiana alle Olimpiadi di Parigi? Ben 25. Ma non ditelo ad Elisabetta Caporale.

Benedetta Pilato quarta, Elisabetta Caporale: “Ma sei felice? Ci aspettavamo il podio” – la sua reazione piccata https://t.co/XSVo3sbenk — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 1, 2024

Con 25 medaglie di legno, l’Italia diventa il paese che ha “conquistato” più quarti posti in questi giochi. Dopo di noi c’è la Francia (con 19 medaglie di legno), seguita da Stati Uniti d’America (18), Gran Bretagna (17) e Spagna (16). Fra le italiane più premiate con questo particolare titolo ci sono Chiara Pellicani e Simona Quadarella che hanno vinto rispettivamente ben due medaglie di legno a testa.

Le medaglie di legno assegnate all’Italia

Stefano Sottile, salto in alto

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, tuffi: trampolino 3m sincro donne

Alice Volpi, scherma: fioretto individuale

Luca Braidot, bici: mountain bike uomini

Benedetta Pilato, nuoto: 100 rana donne

Simona Quadarella, nuoto: 1500 stile libero femminile

Massimo Stano, marcia: 20 km uomini

Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Nicholas Kohl, canottaggio: 4 senza maschile

Alice D’Amato, ginnastica artistica: all-around femminile

Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci, tuffi: 3m sincro uomini

Tammaro Cassandro, tiro a volo: skeet

Simona Quadarella, nuoto: 800 stile libero femminile

Nadia Battocletti, atletica leggera: 5.000 metri

Chiara Consoni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, ciclismo su pista: inseguimento a squadre femminile

Larissa Iapichino, atletica: salto in lungo femminile

Domenico Acerenza, nuoto: 10 km in acque libere uomini

Riccardo Pianosi, vela kite

Chiara Pellacani, tuffi: trampolino 3m individuale donne

Pallavolo maschile, finale per il bronzo persa contro Usa

Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu, atletica: staffetta 4x100m

Odette Giuffrida: judo, -52 kg

Manuel Lombardo: judo, -73kg)

Antonio Esposito: judo, -81kg

Judo a squadre miste

Vito Dell’Aquila: taekwondo, -58kg