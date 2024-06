12 mesi al prezzo di 10 per la stagione 24/45

Dopo aver parlato della promozione DAZN dedicata ai tifosi della Juventus, oggi ci soffermiamo su un’altra offerta, rivolta ai tifosi del Milan, che ha preparato la piattaforma che trasmette la Serie A in Italia.

Come riportati dai colleghi di Calcio e Finanza, infatti, i tifosi abbonati al Milan allo stadio potranno sottoscrivere l’abbonamento annuale DAZN Standard ad un prezzo speciale, pagando 12 mesi al prezzo di 10 e risparmiando 60 Euro, ovvero 299 Euro (25 Euro al mese) al posto di 359 Euro.

La promozione è attiva fino al 30 Giugno 2024 ed è rivolta agli abbonati al Milan 2023/24 che hanno rinnovato la tessera stagionale per seguire la squadra rossonera a San Siro anche nella prossima stagione. Per poter usufruire del prezzo speciale, non bisogna essere cliente DAZN con un abbonamento attivo. Con questa offerta, DAZN vuole consentire agli abbonati rossoneri di seguire il Milan sia per le partite in casa che fuori casa. Si tratta senza dubbio di un’ottima occasione per sottoscrivere l’abbonamento annuale alla piattaforma ad un prezzo speciale.

Qualche giorno fa, intanto, DAZN si è difesa dopo l’aumento dei prezzi ed ha osservato come i prezzi per guardare la Serie A siano più bassi rispetto a quelli delle altre leghe europee.