12 giorni in Islanda ad aprile: suggerimenti di viaggio

Informazioni utili per un viaggio di 12 giorni in Islanda ad aprile, una terra unica e naturale.

Per i voli, si consiglia Wizzair per il volo diretto Roma-Reykjavik. È importante eseguire il check-in online per evitare costi di assegnazione posti e, se si vuole imbarcare un trolley, è utile Wizz Priority per un check-in più veloce. I costi complessivi del viaggio ammontano a circa 1.338€ per quattro persone.

Si suggerisce di stipulare un’assicurazione, come quella di Columbus, che offre prezzi competitivi. Gli alloggi sono stati prenotati tramite Booking con cancellazione gratuita, optando per appartamenti per avere la possibilità di cucinare, considerando i costi elevati in Islanda. Il costo per 12 notti è stato di circa 2.000€.

Per il noleggio auto, l’opzione più conveniente è stata tramite Autoeurope, con un costo di 610€ per 12 giorni. Un’auto 4×4 non è obbligatoria se si percorre la Strada 1, ma può essere utile in altre stagioni. Le strade possono essere controllate su road.is.

In Islanda si usa la carta di credito per i pagamenti, quindi non è necessario cambiare valuta. Per i pasti, ci si può organizzare con panini a pranzo e cucinare in cottage la sera, trovando supermercati come Netto e Bonus interessanti.

Ad aprile, ci sono possibilità di vedere l’aurora boreale, specialmente nelle notti serene. Utilizzare l’app “My Aurora Forecast” per monitorare le condizioni. È importante controllare le strade per eventuali chiusure e limiti di velocità.

Per il vestiario, si consiglia di indossare abbigliamento tecnico a strati, con scarponcini impermeabili, guanti, magliette termiche e pantaloni da trekking.

Nonostante i pareri negativi su aprile, il viaggiatore ha apprezzato l’esperienza, trovando meno folla e prezzi più accessibili visto che non era alta stagione. La natura in questo periodo è interessante, con una combinazione di paesaggi verdi e innevati.

Il diario di viaggio include visite a luoghi iconici come il Parco Pingvellir, la Cascata Gulfoss e il Geyser Stokkur, con sosta in località pittoresche. Le esperienze includono un’escursione sul ghiacciaio Vatnajökull e avvistamenti nelle lagune glaciali. Il soggiorno si conclude con una visita a Reykjavik, esplorando la città e i suoi punti di interesse. Un viaggio ricco di bellezze naturali e culturali, consigliato per tutti gli amanti della natura.